Podlaskie diecezje w czołówce religijności w Polsce – najnowsze dane statystyczne

12 grudnia, 2024

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Mieszkańcy województwa podlaskiego wyróżniają się na tle reszty kraju wyższym wskaźnikiem uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego wynika, że w regionie wskaźnik dominicantes – czyli procent wiernych uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach – przekracza średnią krajową.

W diecezji drohiczyńskiej blisko 38% wiernych uczestniczy w niedzielnych mszach świętych, co daje jej 7. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. W diecezji białostockiej wskaźnik wynosi ponad 36%, a w łomżyńskiej – nieco ponad 33%. Diecezja ełcka z wynikiem około 23% uplasowała się na 31. miejscu w kraju. Dla porównania, średnia krajowa to niecałe 30%.

Spadki w sakramentach i powołaniach

Raport wskazuje także na spadki w liczbie udzielanych sakramentów oraz powołań kapłańskich. W diecezji białostockiej liczba chrztów spadła z 4700 w 2019 roku do 3442 w 2023 roku, a w diecezji łomżyńskiej z 5771 do 4295. Podobne tendencje dotyczą małżeństw – w białostockiej ich liczba spadła z 1844 do 1073 w tym samym okresie.

Liczba powołań kapłańskich również znacząco zmalała. W seminariach diecezjalnych na Podlasiu liczba alumnów spadła o około 50% w ciągu ostatnich pięciu lat. W diecezji białostockiej liczba kandydatów do kapłaństwa zmniejszyła się z 35 do 19, a w drohiczyńskiej – z 20 do 7.

Wzrost wskaźnika communicantes

Jednym z pozytywnych trendów jest wzrost wskaźnika communicantes, czyli odsetka wiernych przyjmujących komunię świętą podczas mszy. W diecezji białostockiej wynosi on ponad 20%, co jest jednym z najwyższych wyników w kraju (średnia krajowa to 14%).

Podlaskie na tle Polski

Chociaż województwo podlaskie wciąż utrzymuje wysokie wskaźniki religijności, dane wskazują na ogólnokrajową tendencję spadkową. Spadki w liczbie chrztów, małżeństw i powołań są widoczne w większości diecezji w Polsce, a także na Podlasiu. (red.)