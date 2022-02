Podlaskie brzmienia w stacjach radiowych

Luty 2, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Lokalne stacje radiowe znowu połączą siły w promowaniu kapel z regionu. W czwartek (03.02) na antenie Akadery, ale też Polskiego Radia Białystok i Białoruskiego Radia Racja odbędzie się Dzień Podlaskiej Muzyki. To druga odsłona tego wydarzenia.

Lokalną scenę muzyczną będziemy promować na 87,7 FM już w Dobrym Poranku. I tak będzie do wieczora.

– Na naszej antenie będzie można usłyszeć zarówno wykonawców znanych, jak i tych mniej znanych. Przede wszystkim jednak bardzo dobrych. Selekcjonowałem piosenki do naszej playlisty z naprawdę bardzo dużej bazy utworów. Mam nadzieję, że to, co trafi na naszą antenę spodoba się słuchaczom. Liczę też na to, że część z tych utworów będzie dla naszych słuchaczy sporym odkryciem – mówi szef muzyczny Akadery, Maciej Snitkowski.

W myśl hasła Akadery „Mamy wszystkie wasze ulubione gatunki” – tego dnia zagramy rocka, metal, punka, hip-hop, muzykę elektroniczną, alternatywną, czy filmową. (mt)