Podlaskie. Białys na Liście Produktów Tradycyjnych

Lipiec 30, 2020

Na ministerialnej liście produktów tradycyjnych znalazł się kolejny produkt z województwa podlaskiego. Tym razem do rejestru został wpisany białys – drożdżowa bułka z makiem lub cebulą.

Na początku XX wieku przysmak ten był sprzedawany na każdej ulicy Białegostoku. Tradycja ta jednak zniknęła wraz z ludnością żydowską zamieszkującą miasto.

Teraz białys znów powrócił na podlaskie stoły. Można go spróbować m.in. w Tykocinie, gdzie przygotowywał go wicemarszałek Stanisław Derehajło

– Rozpoczęły się żniwa, podlascy rolnicy wyszli na pola i zbierają najlepsze produkty do mąki; pszenicę, żyto. Z tej mąki powstawał i powstaje nie tylko chleb, czy bułki, ale także coś co odtwarzamy, czyli białostockie białysy. Była to potrawa bardzo znana przed wojną w naszym regionie, później zaginęła, teraz znów ją przypominamy – mówił wicemarszałek Derehajło.

Listę produktów tradycyjnych prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (ea/mc)