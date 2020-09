Podlaskie. 45 tys. paczek nielegalnych papierosów w wywrotce [FOTO]

Wrzesień 28, 2020

źródło: KAS źródło: KAS

Funkcjonariusze KAS z Budziska przechwycili 45 tys. paczek nielegalnych papierosów. Znaleźli je w wywrotce zatrzymanej do kontroli na krajowej ósemce. Początkowo kierowca nie chciał się zatrzymać, ale po kilkukilometrowym pościgu zmienił zdanie.

– Funkcjonariusze KAS pełniący służbę na drodze krajowej nr 8 w pobliżu polsko-litewskiej granicy zatrzymali do kontroli i skierowali do prześwietlenia rentgenowskiego wywrotkę na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowca ciężarówki zignorował polecenia mundurowych, gwałtownie przyspieszył i zjechał na jedną z pobliskich, szutrowych dróg. Mundurowi ruszyli w pościg za wywrotką, której kierowca po kilku minutach zdecydował się zatrzymać pojazd – informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowe podlaskiej KAS.

Funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy do wszczętej sprawy karnej skarbowej. 38-letni kierowca wywrotki usłyszał zarzut dotyczący nielegalnego przywozu papierosów do Polski. Mężczyzna odpowie również za utrudnianie kontroli celno-skarbowej. Grozi mu wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 5.

Gdyby papierosy trafiły do nielegalnego obrotu straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 1 mln złotych. (mt/mc)