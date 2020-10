Podlaskie. 110 nowych przypadków koronawirusa

Październik 11, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Kolejnych 110 przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w województwie podlaskim. Najwięcej nowych zachorowań (42) przybyło w Białymstoku.

W stolicy Podlasia zachorowało: 22 kobiety i 18 mężczyzn. Jedna osoba jest hospitalizowana, reszta przebywa w izolacji domowej. 16 nowych zachorowań odnotowano w Łomży. To: 13 kobiet i 3 mężczyzn. Tutaj także jedna osoba jest hospitalizowana, a reszta przebywa w izolacji domowej. 12 nowych przypadków zakażenia potwierdzono w powiecie zambrowskim, gdzie ma go 5 kobiet i 7 mężczyzn. Dwaj z nich są hospitalizowani, reszta przebywa w izolacji domowej. Także 12 nowych zachorowań odnotowano w powiecie białostockim. To: 7 kobiet i 5 mężczyzn, z których dwaj są hospitalizowani, a reszta przebywa w izolacji domowej.

Natomiast w powiecie hajnowskim odnotowano 11 nowych zakażeń. Zachorowało tam 10 kobiet i mężczyzna. Wszyscy są w izolacji domowej. Zaś w powiecie wysokomazowieckim potwierdzono 9 nowych zakażeń. To: 6 kobiet i 3 mężczyzn, z których dwóch jest hospitalizowanych, a reszta ze względu na dobry stan zdrowia przebywa w domu.

Najmniej nowych zakażeń przybyło w powiecie łomżyńskim. To: 2 mężczyzn i 2 kobiety. Cała czwórka jest w izolacji domowej. 3 nowe zakażenia odnotowano w powiecie bielskim (3 mężczyzn – izolacja domowa), a także po 1 nowych przypadku potwierdzono w powiatach: monieckim (mężczyzna – izolacja domowa), suwalskim (mężczyzna – izolacja domowa) i sejneńskim (mężczyzna – izolacja domowa).

W sumie w województwie podlaskim odnotowano łącznie 3130 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Wyzdrowiało do tej pory 1468 osób. (mt/mc)