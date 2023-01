Podlaski Instytut Kultury zaprasza do udziału w konkursie literackim „Tutaj jestem”

Styczeń 25, 2023

Podlaski Instytut Kultury, fot. Małgorzata Turecka Podlaski Instytut Kultury, fot. Małgorzata Turecka

To prawdziwa gratka dla piszących do szuflady. Podlaski Instytut Kultury czeka na zgłoszenia do konkursu literackiego „Tutaj jestem”.

Zgłaszać się mogą osoby amatorsko piszące prozę i poezję, które nic jeszcze nie wydały. Udział w konkursie to okazja, by skonfrontować swoje prace z opinią profesjonalnego jury, a nagrodą jest wydanie najlepszej publikacji w formie książki.

Wybrana przez jurorów praca zostanie zredagowana, opracowana graficznie i wydrukowana, a autor otrzyma 200 egzemplarzy swojej publikacji.

– Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich tych, którzy piszą do szuflady. Myślę, że warto swoje prace z tej szuflady wyjąć, przesłać do nas, choćby po to, by dowiedzieć się, co warto zmienić w swojej twórczości, na co zwrócić uwagę. No a jeśli praca zwycięży, to będzie to ogromna zachęta, by pisać dalej, rozwijać się literacko – zaprasza Barbara Popławska, koordynatorka konkursu z PIK.

PIK czeka na prace do końca maja. Jury przy ocenianiu prac będzie oceniać umiejętność pisania, sposób ujęcia tematu, kreatywność, a dodatkowym atutem będą zawarte w utworach akcenty związane z województwem podlaskim. (mt)