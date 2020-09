Podlaska Marka Roku. Do kogo trafi statuetka?

Wrzesień 9, 2020

fot. Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia

W czwartek (10.09) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się Gala Finałowa Podlaskiej Marki, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów organizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Uroczystość będzie transmitowana w mediach społecznościowych.

– Podlaska Marka to konkurs, który ma na celu wyłonić i rozpropagować produkty unikalne i wysokiej jakości, tworzone na terenie naszego województwa, przez ludzi żyjących i związanych z tym rejonem – mówi Artur Kosicki, marszałek województwa. – To działa też w drugą stronę. Bardzo często nagrodzone produkty zyskują rozgłos ogólnopolski i większy, przy okazji promując Podlaskie. Ten rok jest szczególny. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy spotkać w tak licznym gronie jak zawsze – dodał marszałek. – Wierzę jednak, że publiczność nie zawiedzie i obejrzy to wydarzenie w sieci.

Do bieżącej edycji konkursu zgłoszonych zostało 150 produktów, z których do finałowego starcia nominowano 27. To z tego grona komisja wybrała laureatów każdej z dziewięciu konkursowych kategorii: Produkt Użytkowy, Produkt Spożywczy, Odkrycie, Inwestycja, Kultura, Wydarzenie, Społeczeństwo, Biznes i Projekt 4.0.

Nazwy produktu oraz nazwiska ich twórców poznamy podczas finałowej gali. Początek o godz. 18.00. (mt/mc)