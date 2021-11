Podlaska Marka. Poznaliśmy nominowanych za 2020 rok

Listopad 4, 2021

fot. Piotr Babulewicz/UMWP fot. Piotr Babulewicz/UMWP

Poznaliśmy nominowanych do Podlaskiej Marki 2020 roku. O tytuł ten powalczy 27 inicjatyw, produktów i wydarzeń regionalnych.

W każdej z dziewięciu kategorii kapituła konkursu wskazała po trzech nominowanych. To m.in. PKO Białystok Półmaraton, Festiwal Up To Date 2020, węzeł drogowy w Porosłach, Grupa Ratownicza Nadzieja z Łomży, czy miody pitne z Augustowa.

Gala finałowa konkursu Podlaska Marka podczas której poznamy laureatów odbędzie 16 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie, ze względu na pandemię, zostanie zorganizowane w skromniejszej formie. Przebieg gali będzie można śledzić w internecie.

– Oceniamy wydarzenia, produkty, czy pewnego rodzaju działania, które zostały podjęte w 2020 roku, czyli w okresie pandemii. To jest też dodatkowy argument za tym, że powinniśmy ten konkurs kontynuować, bo wiemy jak trudno było działać w trakcie pandemii. Były pewnego rodzaju ograniczenia, a pomimo to było wiele wydarzeń, czy też producenci rożnego rodzaju produktów radzili sobie na tym rynku i tym bardziej chcemy ich uhonorować – powiedział marszałek woj. podlaskiego, Artur Kosicki.

Konkursowi Podlaska Marka, od lat towarzyszy plebiscyt Podlaska Marka Konsumentów. Tutaj najlepszy podlaski produkt wybierają internauci. Głosowanie już się rozpoczęło.

– Teraz czas na konsumentów. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby przez najbliższe 3 tygodnie, do północy 25 listopada, oddawać głosy na swoich faworytów – mówi Magdalena Łyżnicka-Sanczenko, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Dodatkowo urząd marszałkowski organizuje konkurs „Zdobywaj Nagrody z Podlaską Marką”, w którym na nagrody mogą liczyć internauci oddający głos na swoich faworytów.

– Nagrody trafiają do autorów najciekawszych komentarzy zamieszczanych pod postem konkursowym na profilu Województwa Podlaskiego na Facebooku. Serdecznie zapraszam wszystkich do aktywnego udziału – dodawała Magdalena Łyżnicka-Sanczenko.

To już 17. edycja konkursu Podlaska Marka. W tym roku kapituła wybierała nominowanych spośród blisko 180 zgłoszeń. (mt)