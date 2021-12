Finał konkursu Podlaska Marka 2020 – lista zwycięzców

Grudzień 16, 2021

fot. Piotr Babulewicz/UMWP fot. Piotr Babulewicz/UMWP

Znamy już finalistów konkursu Podlaska Marka 2020. Statuetki przyznano w dziewięciu kategoriach. Gala odbyła się w czwartek (16.12) w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Podlaska Marka to konkurs organizowany od 2004 roku przez marszałka województwa podlaskiego. W ciągu kilkunastu lat o nagrodę rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski.

– To prawdziwy zaszczyt być dzisiaj tutaj z państwem i dziękować za wspaniałe dokonania, których jesteście autorami. Podnosicie jakość życia mieszkańców województwa, ale też promujecie region w kraju i na arenie światowej. Dowodem tego jest wystawa EXPO 2020 w Dubaju, gdzie podlaskie firmy podzieliły się swoimi osiągnięciami. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim nominowanym – mówił wicemarszałek Marek Olbryś, otwierając spotkanie.

W tegorocznej edycji spośród blisko 180 zgłoszeń komisja konkursowa pod przewodnictwem marszałka Artura Kosickiego do finałowego starcia nominowała 27 kandydatów. Z tego grona wybrano zwycięzców w dziewięciu kategoriach: Produkt Użytkowy, Produkt Spożywczy, Kultura, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Społeczeństwo, Projekt 4.0, Biznes.

Tytuł najlepszego Produktu Użytkowego otrzymał lokalny targ online Lokalni Naturalni A. Miczejko, K. Zakrzewski s.c.

W kategorii Produkt Spożywczy zwycięzcą została Augustowska Miodosytnia Paweł Kotwica Piotr Piłasiewicz s.c. za Miody Pitne. Piotr Piłasiewicz przekonywał, że Podlaskie „miodami stoi”, a nagroda jest zwieńczeniem starań firmy o jak najlepszą jakość oferowanych produktów.

Za najciekawsze przedsięwzięcie w kategorii Kultura kapituła konkursu uznała projekt Teatru Wierszalin „Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty”. To wyjątkowe e-lekcje z udziałem reżysera i aktorów supraskiej sceny dotyczące twórczości Adama Mickiewicza, a w szczególności dramatu „Dziady”. Przedsięwzięcie pozwala w nietuzinkowy sposób uczyć literatury i teatru.

Zwycięzcą kategorią Inwestycje został Urząd Miejski w Łomży za Miejskie Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne. Centrum to nowoczesny budynek dworca z zapleczem i pięć peronów pod przeszklonym dachem, które powstał w miejscu dawnego dworca PKS. Jak podkreślał Andrzej Garlicki, zastępca Prezydenta Łomży, dzięki temu uporządkowano dużą część centrum miasta, a ciekawa i nowoczesna konstrukcja „cieszy oko”.

W kolejnej kategorii: Odkrycie 2020 laureatem został Ośrodek Szkolenia Lotniczego Pronar – Pronar sp. z o.o. Organizowane są tam kursy, dzięki którym można zdobyć licencję pilota szybowcowego. Firma wykorzystuje do tego własne zaplecze lotnicze.

PKO Białystok Półmaraton to zwycięzca kategorii Wydarzenie. Od 2013 roku jest ono organizowane przez Fundację Białystok Biega. PKO Białystok Półmaraton to największy bieg wschodniej Polski. Od lat jest w Koronie Półmaratonów Polski. Został wyróżniony certyfikatem 5 gwiazdek przez European Athletics.

Palmę pierwszeństwa w kategorii Społeczeństwo przyznano Grupie Ratowniczej „Nadzieja”. To społeczna jednostka ratunkowa, która niesie pomoc osobom w stanie zagrożenia zdrowotnego.

Komisja konkursowa jako zwycięzcę w kategorii Projekt 4.0 uznała Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy Malow Sp. Z o.o. To wspólne przedsięwzięcie firm z województwa podlaskiego wprowadzające inteligentne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

Tytuł najlepszego przedsięwzięcia w kategorii Biznes otrzymała Grupa technologiczna TenderHut – TenderHut S.A.

Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego została Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. Z kolei Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki została Podlaska Branża Turystyczna. Uhonorowano: Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, Suwalską Organizację Turystyczną, Lokalną Organizację Turystyczną „LOT nad Bugiem”, Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Łomżyńska”, Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej” i Polską Izbę Turystyki Oddział Podlaski w Białymstoku.

Podlaską Markę Konsumentów otrzymał natomiast Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych. (mt)