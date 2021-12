Podlaska KAS zabezpieczyła podrabiane zabawki znanych producentów

Listopad 30, 2021

źródło: Podlaska KAS źródło: Podlaska KAS

Podlaska KAS przechwyciła ponad 330 podrobionych zabawek, które były sprzedawane w sklepach w Czarnej Białostockiej i Bielsku Podlaskim. Wartość rynkowa zatrzymanych towarów została oszacowana na 32 tys. złotych.

Były to zestawy klocków, lalek oraz figurek z postaciami z popularnych kreskówek.

– Towary te oznaczone były zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek, ale ich niska jakość od razu wzbudziła podejrzenia kontrolujących. Ekspertyza przeprowadzona przez przedstawicieli firm będących właścicielami praw do chronionych znaków potwierdziła, że zostały one naniesione na zabawki nielegalnie, a ujawniony towar to podróbki – mówi st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Za oferowanie do sprzedaży podróbek właściciele odpowiedzą przed sądem. Grozi im do pięciu lat wiezienia. (mt)