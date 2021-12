Podlasie zdrowo zakręcone. Nowa książka Wojciecha Koronkiewicza

Grudzień 12, 2021

fot. Gabriela Kościuk fot. Gabriela Kościuk

Wojciech Koronkiewicz, białostocki poeta, filmowiec, społecznik i od niedawna pisarz, wydał właśnie kolejną książkę poświęconą regionowi.

„Podlasie zdrowo zakręcone. Podróż po krainie niezwykłych ludzi i zapomnianych smaków” to reporterska mozaika napisana niepowtarzalnym językiem ciekawego świata człowieka, który chce pokazywać lokalne przysmaki, ale jeszcze bardziej kocha rozmawiać z ludźmi.

– Tytuł książki odnosi się do tego, co się w głowach ludzkich dzieje. To jest taka podróż po krainie niezwykłych smaków, artystów-dziwaków. Cieszę się, jak mogę kogoś spotkać i z kimś porozmawiać. Chcę pokazać, że ci ludzie robią to z miłością i potem czuć to w ich potrawach czy rzeźbach – mówi Wojciech Koronkiewicz.

Wcześniej Wojciech Koronkiewicz wydał książkę „Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia”. (jd)

Z Wojciechem Koronkiewiczem rozmawia Zjerzony kulturą, Jerzy Doroszkiewicz: