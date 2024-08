Podlasie maluje przyszłość na EXPO 2025 w Osace

27 sierpnia, 2024

Mural promujący udział Województwa Podlaskiego w EXPO OSAKA. Fot. Paweł Cybulski Mural promujący udział Województwa Podlaskiego w EXPO OSAKA. Fot. Paweł Cybulski

Województwo podlaskie intensywnie przygotowuje się do udziału w Wystawie Światowej EXPO 2025 w Osace. Jednym z najbardziej oryginalnych elementów promocji regionu jest powstanie unikalnych murali, które łączą polską tradycję z japońskim futuryzmem.

Właśnie w Białymstoku, na budynku Urzędu Marszałkowskiego, powstał niezwykły mural autorstwa słynnego japońskiego street artowego artysty – Baki Baki. Dzieło to jest połączeniem tradycyjnych japońskich wzorów z nowoczesnymi motywami, odwołującymi się do hasła polskiej ekspozycji na EXPO 2025: „Polska – heritage that writes the future”. Mural ten stanowi zapowiedź programu, który województwo podlaskie zaprezentuje w Osace.

Udział przedsiębiorców i artystów:

Podlasie nie tylko zaprezentuje swoją kulturę, ale również potencjał gospodarczy. W kwietniu 2025 roku do Osaki wyjedzie delegacja 40 podlaskich przedsiębiorców, którzy będą mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe z partnerami z całego świata. Równocześnie, druga delegacja skupi się na promocji kultury regionu. Na EXPO wystąpią m.in. Białostocki Teatr Lalek, zespół Kurpie Zielone oraz znany karateka, Piotr Sawicki.

Znaczenie EXPO dla województwa:

Udział w EXPO 2025 to dla województwa podlaskiego szansa na promocję regionu na światowej scenie. Wystawa będzie okazją do zaprezentowania bogatej kultury, unikalnych produktów oraz potencjału inwestycyjnego. (pc)

Obejrzyj prezentacje muralu promującego udział w EXPO 2025: