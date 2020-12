Podlascy posłowie KO przygotowali ponad 20 poprawek do budżetu państwa

Grudzień 16, 2020

Podlascy posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili 24 poprawki do budżetu państwa na 2021 rok, na łączną kwotę pół miliarda złotych.

Propozycje związane są z województwem i dotyczą głównie inwestycji drogowych i kolejowych.

– Na tej liście są najważniejsze inwestycje drogowe, tj. Via Carpatia, droga nr 8 między Białymstokiem a Augustowem. Są najważniejsze inwestycje kolejowe, przede wszystkim te związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu kolejowemu Łomży, czyli trasa Łomża – Białystok. W poprawkach uwzględniliśmy też mniejsze inwestycje, jak rozbudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach – mówił poseł Koalicji Robert Tyszkiewicz.

Z kolei poseł Krzysztof Truskolaski podkreśla, że zgłaszane poprawki nie posiadają barw politycznych i mają służyć mieszkańcom Podlaskiego.

– Te poprawki, które składamy do budżetu państwa na przyszły rok nie mają barw partyjnych. Są to poprawki, które mają służyć mieszkańcom. To nie są poprawki moje, posła Tyszkiewicza, to są poprawki mieszkańców, którzy przez wiele lat zgłaszali nam swoje potrzeby i my realizujemy ich wolę – dodawał Krzysztof Truskolaski.

Głosowanie nad ustawą budżetową i poprawkami zaplanowane jest na czwartek (17.12) i piątek (18.12). (ea/mc)