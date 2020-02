Pod koniec wakacji białostoczanie mają już korzystać z parku kieszonkowego

Luty 12, 2020

fot. Katarzyna Cichoń

Miasto wybrało już firmę, która zajmie się przygotowaniem dokumentacji projektowej i budową pierwszego w Białymstoku parku kieszonkowego. Powstanie on przy ul. Parkowej, a ma być gotowy w sierpniu tego roku.

Będzie to niewielkie miejsce do wypoczynku z elementami małej architektury i urządzoną zielenią. W ramach umowy firma zaaranżuje trawnik, parkowe ścieżki i mini kaskadę. Wykona nasadzenia roślin, zamontuje oświetlenie i ustawi ławki, stolik do gry w szachy, huśtawkę czy stojaki na rowery.

Koszt inwestycji to nieco ponad 220 tys. złotych.

Idea tworzenia parków kieszonkowych nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniona w Polsce. Jednak te miejsca, charakteryzujące się niewielką powierzchnią, mogą być świetnym rozwiązaniem dla mieszkańców potrzebujących wytchnienia i wypoczynku blisko domu. Pozwalają też wykorzystać tereny często zapomniane, zaniedbane i zamienić je w przytulne, zielone kąciki, wyposażone w elementy małej architektury. (mt/mc)