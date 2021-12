Pod Białymstokiem powstaną nowe miejsca do wypoczynku nad wodą

Grudzień 30, 2021

fot. Małgorzata Turecka

W gminie Wasilków powstaną dwie nowe plaże nad rzeką Supraśl – jedna w Studziankach, a druga w Nowodworcach. Tamtejszy urząd podpisał już umowy na pozyskanie gruntów.

– Jest to ważny dzień dla mieszkańców Nowodworców i Studzianek – dwóch największych wsi w Gminie Wasilków – mówi Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa. – Na tym terenie będzie można rozwijać różne aktywności, stworzyć boisko, plażować.

Jak informują urzędnicy, plaża w Nowodworach powstanie naprzeciwko istniejącej już plaży. Teren o powierzchni 1 hektara, przylegającego do rzeki Supraśl, nieodpłatnie przekazał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

– Jest to najlepsza wiadomość w tym roku, a można powiedzieć że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat – mówi sołtys wsi Nowodworce Adam Zawistowski. Jest to jedna z dwóch praktycznie działek na terenie naszego sołectwa, gdzie możemy rekreację przeprowadzać, co jest dla nas mieszkańców bardzo ważne.

Z kolei plaża w Studziankach powstanie na terenie 2,5 tys. m2. Działkę o tej powierzchni miasto będzie od Studzianek dzierżawić. (mt)