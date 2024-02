Początek rundy wiosennej w ektraklasie. Jagiellonia zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź

9 lutego, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok

W niedzielę (11.02) Jagiellonia Białystok wróci do ligowej rywalizacji w Ekstraklasie. W pierwszym meczu zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź.

Po jesiennej rundzie jest na drugim miejscu w tabeli z 38 punktami, do lidera, czyli Śląska Wrocław, brakuje 3 oczek.

– Piłkarze grają o chwałę, o pieniądze, o uśmiech kibiców i zadowolenie wszystkich partnerów i sponsorów – mówi prezes klubu Wojciech Pertkiewicz. – A miejsce w tabeli im wyższe, tym bardziej te cele zostaną spełnione. Dziś jesteśmy na drugim, głowę musimy obracać w dwie strony, bo i patrzymy do góry, bo chcemy drapnąć Śląsk Wrocław, ale musimy też patrzeć na tą grupę, która nas goni, która składa się z kilku klubów. Na pewno wyzwanie jest bardzo duże. Miejsce, które dzisiaj mamy nie jest miejscem, którego oczekiwaliśmy wpisując sobie w plany sportowe i budżetowe. Ja uczciwie też mówiłem, że przed sezonem zakładaliśmy miejsce nie niższe niż dziesiąte. Na razie spełniamy ten warunek jesteśmy na miejscu nie niższym niż dziesiąte, ale jeszcze jest miejsce na poprawę, także powalczymy.

Sytuacja kadrowa w drużynie jest stabilna, trener Żółto-Czerwonych, Adrian Siemieniec ma do dyspozycji niemal wszystkich zawodników. W okresie przygotowawczym drużyna miała intensywny czas trenując w tureckim Belek. Choć sparingi w tym czasie nie były wygrane, to trener jest zadowolony z zaangażowania zawodników i postępów w pracy nad taktyką.

– Zdajemy sobie sprawę jaki mecz nas czeka, jeżeli chodzi o otoczkę – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Pomijając skalę trudności, jeżeli chodzi o przeciwnika, to warto też powiedzieć o atmosferze wokół meczu, wsparciu trybun, bo jest to gorący teren i nie odkryję tutaj Ameryki to mówiąc. Kluczem do skutecznej gry w takich spotkaniach jest kontrola emocji i skupienie się na tym co mamy robić, wyłączyć się troszkę na to środowisko, skupienie się na naszych zadaniach i na naszych celach, a przede wszystkim na tym na co mamy wpływ. Chcemy grać w każdym meczu o zwycięstwo i też po to pojedziemy do Łodzi.

Pierwszy mecz Jagiellonii Białystok w rundzie wiosennej w niedzielę (11.02) o 15:00. Z Białegostoku jedzie też silne wsparcie kibiców, którzy wykupili 900 wejściówek, czyli komplet. (hk)