Pociągiem do Warszawy można już dojechać w 1,5 godziny

1 września, 2024

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

W zaledwie 1 godzinę i 38 minut można pociągiem przejechać z Białegostoku do Warszawy. Od niedzieli (01.09) obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów PKP, w tym jeden ze składów osiąga prędkość 160 km/h.

Rocznie milion pasażerów jeździ pociągiem relacji Białystok-Warszawa. Szybszy przejazd to efekt modernizacji trasy Rail Baltica, której całkowity koszt to ponad 3 miliardy złotych.

– To nowy etap podróży, nowy etap połączeń Białystok-Warszawa i Warszawa-Białystok – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszaka. – Chcemy te dwa miasta łączyć szybszą koleją niż do tej pory. Chcemy, żeby ta 180 km trasa pokonywana pociągiem była alternatywą dla samochodu. Dostrzegaliśmy od pewnego czasu potrzebę uruchomienia takich szybszych połączeń. Połączeń, które będą miały mniejszą liczbę postojów, połączeń dodatkowych na tej trasie, tak żeby mieszkańcy Białegostoku, ale też patrzymy szerzej, aby też mieszkańcy docelowo Sokółki, mieszkańcy Augustowa, Suwałk mogli przemieszczać się szybciej do Warszawy.

Aktualnie jest jeden pociąg, który bez przystanków jeździ z Białegostoku do Warszawy w czasie 1,38 minut, ale od września będzie kolejny. Docelowo ma być 8 takich połączeń. (hk)