Pociągi POLREGIO na trasie Białystok – Suwałki pojadą inaczej

POLREGIO wprowadza od piątku (30.07) zmiany w rozkładzie jazdy pociągów na trasie Białystok – Suwałki. Oznacza to, że w niektórych przypadkach podróż wydłuży się o ponad pół godziny.

Zmiany będą dotyczyły weekendów. Są związane z większą niż w tygodniu frekwencją podróżnych w pociągach POLREGIO na tej trasie.

Od kilku tygodni do obsługujących to połączenie szynobusów dołączany jest dodatkowy wagon. Pozwala to na zwiększenie liczby miejsc i przewóz niemal 30 rowerów, ale uniemożliwia rozwinięcie większej prędkości.

– Z uwagi na ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku Białystok – Sokółka dla składów wagonowych lub zestawionych z szynobusu i wagonu, pociągi kursują z opóźnieniami. Szynobus, który był pierwotnie przypisany do obsług tej relacji, może bowiem poruszać się z prędkością 100 km/h – informuje Renata Gerasimiuk, rzecznik prasowy Podlaskiego Zakładu POLREGIO.

Nowy rozkład jazdy uwzględnia już ograniczenie prędkości na tej trasie.

Zmiany dotyczą pociągów:

– odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 9:17, który w soboty od 31 lipca br. będzie odjeżdżał o godz. 9:15, przyjazd do Suwałk na godz. 11:34;

– odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 14:47, który w piątki i niedziele od 30 lipca br. będzie odjeżdżał o tej samej godzinie, natomiast przyjazd do stacji Suwałki będzie o 30 minut później, tj. na godz. 17:30;

– odjeżdżającego z Suwałk o godz. 11:43, który w soboty od 31 lipca br. będzie odjeżdżał o godz. 11:44, przyjazd do Białegostoku o godz. 14:21, czyli 13 minut później;

– odjeżdżającego z Suwałk o godz. 17:14, który w piątki i niedziele od 30 lipca br. będzie odjeżdżał o godz. 17:42, przyjazd do Białegostoku na godz. 20:16, tj. 35 minut później.

– Prosimy o dokładne sprawdzenie rozkładów jazdy, udostępnionych w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl – dodaje Gerasimiuk. (mt)