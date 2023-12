Pobito rekord Polski w graniu bluesa na Podlaskim Maratonie Bluesowym

4 grudnia, 2023

V Podlaski Maraton Bluesowy 2023, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wspólne wykonanie przez białostockich muzyków bluesowych „With A Little Help From My Friends” w stylu, jaki znamy z wykonania Joe Cockera na festiwalu Woodstock zwieńczyło 32-godzinny Podlaski Maraton Bluesowy 2023.

– Udało się. Muzycy wytrwali, sprzęty wytrwał, elektrownia dostarczyła prąd na czas i to jest najważniejsze – cieszy się Marek Gąsiorowski, jeden z organizatorów imprezy. – Graliśmy 32 godziny. Poszło to szeroki echem i dzięki wam dalej będzie szło w świat i w Polskę. Muzyka jest piękna, warto bawić się w takie rzeczy, warto organizować takie imprezy, bo naprawdę same pozytywne emocje z tego powstają. A Białystok i blues to coraz bardziej nierozerwalne dwa zjawiska.

W piątym Podlaskim Maratonie Bluesowym zagrały 22 zespoły z Polski, Litwy, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych. Rekordowi w graniu bluesa non stop w pubie 6-ścian patronowało Radio Akadera. (jd)

Relacja z Podlaskiego Maratonu Bluesowego Zjerzonego Kulturą Jerzego Doroszkiewicza: