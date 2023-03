Po roku przerwy powraca program Bardzo Młoda Kultura. Jej operatorem w woj. podlaskim został PIK

21 marca, 2023

Podlaski Instytut Kultury, fot. Małgorzata Turecka Podlaski Instytut Kultury, fot. Małgorzata Turecka

Podlaski Instytut Kultury będzie regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2023-2025. W ciągu trzech lat PIK otrzyma z Narodowego Centrum Kultury 600 tys. złotych na działania związane z edukacją kulturową młodzieży.

Program Bardzo Młoda Kultura to ogromna szansa na to, by nauczyć młodzież nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także tę ofertę współtworzyć.

Projekt Podlaskiego Instytutu Kultury na najbliższe trzy lata przewiduje szereg przedsięwzięć. Na początek – działalność badawcza, czyli opracowanie lokalnych diagnoz w zakresie działań animacyjnych. Kolejny krok – to odpowiedź na potrzeby wynikłe z przeprowadzonych badań, czyli szkolenia i warsztaty dla animatorów i edukatorów. Wreszcie współfinansowanie – w formie konkursów – lokalnych inicjatyw skierowanych do młodzieży i realizowanych z młodzieżą. Do partnerstwa w Bardzo Młodej Kulturze zostaną zaproszone, zgodnie z założeniami programu, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe oraz uczelnie.

Podlaski Instytut Kultury realizował program Bardzo Młoda Kultura przez sześć lat – od 2016 do 2021 roku. (mt)