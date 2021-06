Po Białymstoku i Suwałkach czas na Łomżę. W mieście będzie działał mobilny punkt szczepień

Czerwiec 23, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Od czwartku (24.06) w Łomży będzie działał mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19. Chętni będą mogli w nim otrzymać jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.

Jak mówi wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski przygotowano 2,6 tys. szczepionek.

– Zachęcamy do szczepień, bo to daje nam podstawy do uzyskania odporności, chroni nas przed większą liczbą zakażeń, a w przypadku kiedy do zakażenia już dojdzie, to choroba nie wywołuje tak dotkliwych i czasami bardzo bolesnych łącznie ze śmiercią konsekwencji – mówił Paszkowski.

To trzecia taka akcja w regionie. Wcześniej mobilne punkty działały w Białymstoku i Suwałkach. W stolicy Podlasia zaszczepiono wtedy blisko 1750 osób, w Suwałkach ok. 1,4 tys.

Mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19 będzie działał w Łomży do 4 lipca.

Jak dotąd w województwie podlaskim wykonano ok. 830 tys. szczepień. W pełni zaszczepionych jest natomiast ok. 360 tys. mieszkańców regionu. (mt)