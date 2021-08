Plaża Open odbędzie się po raz siódmy na Dojlidach

Sierpień 19, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

W ten weekend (20.08 – 22.08) w Białymstoku odbędą się finałowe rozgrywki Plaża Open, największej tego typu imprezy sportowej w Polsce. Wydarzeniem towarzyszącym będzie widowisko siatkarskie King Of The Court, które w Polsce odbędzie się po raz pierwszy.

Publiczność będzie mogła podziwiać umiejętności najlepszych zawodników siatkówki plażowej w Polsce. To będą ostatnie zmagania przed finałem mistrzostw Polski, który tydzień później odbędzie się w Mysłowicach.

– Bardzo się cieszę, że białostoczanie będą mogli podziwiać umiejętności najlepszych zawodników i zawodniczek siatkówki plażowej w Polsce – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Plaża Open zagości w naszym mieście już po raz siódmy, a od 2015 roku mecze rozgrywają się na pięknie przebudowanej plaży Dojlidy. To dobra promocja dla naszego miasta.

Dużym widowiskiem będzie turniej National Championships of King Of The Court, który do tej pory odbywał się tylko w Holandii i Niemczech. Impreza w sobotę (21.08) o 20.00 przy oświetleniu oraz muzyce. Wstęp bezpłatny.

Plaża Open rozpocznie się w piątek (20.08) i potrwa do niedzieli (22.08) na plaży w Dojlidach. (ea)