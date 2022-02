Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka” ma już nową siedzibę [FOTO]

Luty 1, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Słonimskiej przeniosły się na ulicę Sukienną. Do użytku młodych białostoczan oddano właśnie zrewitalizowaną kamienicę. Powstała kameralna, zbliżona do domowych warunków przestrzeń. Zamieszkało tam 14 dzieci. To 7 taka placówka w Białymstoku.

Zabytkowy budynek o powierzchni 526 m2 przy ulicy Sukiennej 5 przeszedł gruntowny remont i został dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Podopieczni zamieszkali w pięciu pokojach dwuosobowych i dwóch pokojach trzyosobowych. Mają do dyspozycji dwie łazienki i dwie toalety. Mogą korzystać z sali do ćwiczeń gimnastycznych i sali komputerowej. Na parterze budynku mieści się kuchnia i jadalnia, a także salon wypoczynkowy. Są też trzy pomieszczenia dla opiekunów i pracowników administracji. Kamienica jest wyposażona we wszystkie niezbędne instalacje i podłączenia do miejskiej sieci. W ramach inwestycji przebudowano również budynek gospodarczy, a teren wokół domu został uporządkowany i zagospodarowany na nowo.

Prace remontowe trwały ponad 3 lata. Pochłonęły niemal 4 mln złotych.

Wychowankami opiekuje się 6 wychowawców, pedagog i pracownik socjalny oraz koordynator zarządzający domem. Ośmioro dzieci uczy się w szkole podstawowej, pozostałe w ponadpodstawowych.

– To już kolejne miejsce, które stworzyliśmy z myślą o dzieciach potrzebujących opieki – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Od lat staramy się wspierać różne formy pieczy zastępczej, takie jak rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2015 roku bojarska chata przy ulicy Wiktorii 14 została przekazana na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka, a część dzieci ze Słonimskiej przeniosła się do zrewitalizowanej kamienicy w Starosielcach. Natomiast na początku ubiegłego roku do wyremontowanego budynku przy ulicy Ciepłej przeniosły się dzieci z placówki przy ulicy 11 Listopada.

W każdym z tych domów, w przytulnych warunkach, mieszka – zgodnie z obowiązującymi standardami – 14 dzieci. Jak mówi ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dzieci, którymi z różnych powodów nie może lub nie jest w stanie zaopiekować się rodzina biologiczna, objęte są rodzinną lub instytucjonalną pieczą zastępczą. Placówki opiekuńczo–wychowawcze mogą łączyć zadania interwencyjne i socjalizacyjne. Oznacza to w praktyce, że pracownicy placówki muszą otoczyć opieką każde dziecko przywiezione przez policję czy służby socjalne. (mt)