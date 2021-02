PKS Nova uruchamia podmiejską linię na trasie Białystok–Supraśl

Luty 4, 2021

fot. Piotr Babulewicz/Wrota Podlasia fot. Piotr Babulewicz/Wrota Podlasia

To dobra wiadomość dla mieszkańców Supraśla. Od najbliższego poniedziałku (8.02) zacznie działać podmiejska linia autobusowa na trasie Białystok – Supraśl.

Na ulice wyjadą trzy nowoczesne, ekologiczne autobusy, obsługiwane przez spółkę PKS Nova. Dziennie wykonają dwadzieścia przejazdów. Będą wyjeżdżać z dworca PKS w Białymstoku.

– To komfort podróżowania i dla mieszkańców Białegostoku do tak wspanialej miejscowości jaką jest Supraśl, ale jest to również wsparcie dla mieszkańców Supraśla. Teraz będą mogli łatwiej dostać się do Białegostoku, gdzie cześć z nich przecież pracuje, uczy się, musi załatwiać sprawy w urzędach, chce skorzystać z oferty kulturalnej stolicy województwa – mówił marszałek, Artur Kosicki

Umowę między Supraślem a spółką PKS Nova zawarto na sześć lat. Pozwoli ona zaoszczędzić gminie ok. 3 mln złotych.

– Mieszkańcy nie tylko z Podlaskiego, ale z całego kraju coraz chętniej odwiedzają nasze uzdrowisko. Ta linia jest potrzebna do obsługi kuracjuszy, potrzebna jest obsługa komunikacyjna dla młodych ludzi, m.in. uczniów Liceum Plastycznego. Czekali na nią też nasi seniorzy – mówi burmistrz Supraśla, Radosław Dobrowolski.

Autobusy zostały oklejone grafikami nawiązującymi do przyrody, zabytków i miejsc kultury charakterystycznych dla Supraśla. Obrazy te zostały wybrane przez mieszkańców miasteczka w głosowaniu internetowym. (mt/mc)