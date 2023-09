PKP. Nowy przystanek Białystok Zielone Wzgórza

1 września, 2023

Peron przystanku Białystok Zielone Wzgórza/Fot. Łukasz Brylowski/ PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Od 3 września, wraz z wprowadzeniem jesiennej korekty rozkładu jazdy PKP, pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego przystanku Białystok Zielone Wzgórza w Białymstoku.

Przystanek zlokalizowany został pomiędzy osiedlami Zielone Wzgórza i Nowe Miasto, w miejscu dawnego tunelu pod torami, co ułatwi dostęp do kolei w tej części miasta. Łączą się tu trzy linie kolejowe, możliwe więc będą wygodne podróże i przesiadki na pociągi w kierunku Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego.

Na przystanku gotowy jest pierwszy, dwukrawędziowy peron o długości 400 m. Dzięki temu zatrzymają się tu pociągi regionalne i dłuższe składy dalekobieżne. Nowa platforma wyposażona jest w wiaty, ławki, tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Peron o wysokości 76 cm zapewnia wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Druga platforma jest w budowie, a zakończenie prac jest planowane do końca tego roku – informuje Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycja PLK S.A. poprawiła także warunki komunikacji w tej części miasta. Wraz z przystankiem wybudowano nowy tunel, który umożliwi wygodny dostęp do peronów i bezpieczne przejście pod terenem kolejowym. Nowy tunel ma 80 m długości, antypoślizgową nawierzchnię i jasne, ekologiczne oświetlenie LED. Na peron prowadzą zadaszone schody i pochylnia, zapewniające wygodny dostęp wszystkim podróżnym, w tym osobom o ograniczonej mobilności. W ramach inwestycji zbudowano też ok. 115 m drogi, co umożliwi dojście do pętli autobusowej przy ul. Zielonogórskiej i możliwość przesiadki na komunikację miejską.

Zmiany w komunikacji

Na stacji Białystok prowadzone są odbiory i uruchamianie nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ich zakończenie zaplanowano pierwotnie na 31 sierpnia, ale ze względu na problemy wykonawcy, zakończą się w najbliższych dniach. W związku z pracami, do godziny 8:00 dnia 3 września nastąpią zmiany w ruchu pociągów na stacji Białystok oraz liniach do Warszawy, Ełku, Bielska Podlaskiego i Kuźnicy Białostockiej. Część składów zostanie odwołana, będzie też wprowadzana zastępcza komunikacja autobusowa. Informacje dla pasażerów są podawane na stacji, stronie portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

Po zakończeniu odbiorów urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na stacji Białystok pasażerom zostaną częściowo udostępnione nowe perony nr 1, 2 i 4. Ruch na stacji prowadzony będzie po nowych torach. Nad peronami powstało zadaszenie, które ochroni przed opadami i podniesie komfort podróży. Wykonawca przystąpi m.in. do rozbiórki starego układu torowego i budowy kolejnej części przejścia podziemnego.Na stacji wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu pieszych. Dotychczasowe przejście z wykorzystaniem kładki dla pieszych zostanie zamknięte, a nowe poprowadzi w poziomie szyn w przedłużeniu ul. św. Rocha.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość całej inwestycji to prawie 3,4 mld zł, zakończenie większości prac zaplanowano do końca 2023 r.; na stacji Łapy i Białystok na 2024 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). (red.)