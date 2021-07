PKO BP Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok vs. Raków Częstochowa

Lipiec 30, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy sezonu 2021/2022. Przeciwnikiem żółto-czerwonych będzie Raków Częstochowa. Mecz w niedzielę (01.08) o 20.00.

– Myślę, że należy spodziewać się meczu z przeciwnikiem, który gra na dużej intensywności. To jest siła Rakowa Częstochowa; nie tylko te ustawienia, o których się dużo mówi, ale też zaangażowanie piłkarzy, realizacja założeń taktycznych. Wiemy więc, jaki mecz nas czeka, to będzie bardzo trudne spotkanie. My chcemy jednak skupić się na sobie – mówi trener Jagiellonii Białystok Ireneusz Mamrot.

Mecz inaugurujący nowy sezon piłkarskich zmagań, z Lechią Gdańsk piłkarze Jagiellonii zremisowali 1:1. Przypomnijmy gola dla żółto-czerwonych w tym spotkaniu strzelił Jesus Imaz.

Spotkanie to na stadionie przy ul. Słonecznej obejrzało ponad 8 tys. widzów. Pisaliśmy o tym tutaj. (mt)