Piotr Bukartyk wraca do Białegostoku!

11 czerwca, 2024

Po miesiącu przerwy artysta ponownie zagra w Klubie Muzycznym Sześcian, gdzie jego poprzedni występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Tym razem koncert odbędzie się w czwartek, 13 czerwca, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Piotr Bukartyk, znany ze swojego wyjątkowego podejścia do polskiej piosenki, po raz kolejny zaprezentuje swój talent jako autor i kompozytor. Jego twórczość to mieszanka różnych stylów muzycznych, przeplatana monologami, które zawsze trafiają w sedno, nie przekraczając granic dobrego smaku. Jak sam mówi: „Napisać piosenkę próbowałem setki razy. Bywało różnie, ale jeżeli po wszystkich tych próbach zapamiętałeś choćby jedną, to uważam, że było warto”.

Bukartyk to postać absolutnie wyjątkowa, znana z wieloletniej współpracy z Wojciechem Mannem oraz licznych koncertów w całej Polsce, zarówno solo, jak i z zespołem Ajagore. Jego występy zawsze przyciągają tłumy fanów, którzy cenią jego błyskotliwy humor i mistrzowskie rymy.

Koncert w Klubie Muzycznym Sześcian to doskonała okazja, aby usłyszeć nowe utwory Piotra Bukartyka oraz jego klasyczne hity. Artysta obiecuje niezapomniany wieczór pełen muzycznych wrażeń i literackich smaczków. Jak zwykle, Bukartyk będzie oczarowywał swoją charyzmą i talentem, nie pozostawiając nikogo obojętnym. (hp)