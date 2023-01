Piłkarze Jagiellonii na koniec zgrupowania rozegrają dwa sparingi, kibice organizują racowisko

Styczeń 13, 2023

Maciej Stolarczyk, fot. jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok kończy swoje zgrupowanie w Turcji. Przed drużyną Macieja Stolarczyka ostatnie dwa mecze kontrolne. Oba zostaną rozegrane w najbliższą sobotę (14.01).

Pierwotnie „Żółto-Czerwoni” mieli zmierzyć się tylko z przedstawicielem serbskiej ekstraklasy – Radnickim Niszem, ale ostatecznie udało się ustalić drugi mecz kontrolny, z Wisłą Płock.

– W planie na sobotę mamy rozegranie dwóch meczów, jeden po drugim. Chciałbym, żeby zawodnicy mieli pełny wysiłek, taki jak w meczach Ekstraklasy. Zagramy z Wisłą Płock, to będzie pierwszy tego dnia sparing. Drugim rywalem będzie wcześniej zapowiedziany już sparing z serbskim FK Radnicki. Przygotowujemy się do takiej soboty, do grania w pełnym wymiarze. Chcemy w tych meczach wygrać, czego nie będę ukrywał, ale chcemy także przećwiczyć naszą organizację gry, co trenowaliśmy przez ostatnie dni – powiedział trener Maciej Stolarczyk.

Spotkanie z „Nafciarzami” rozpocznie się o 9:30 czasu polskiego, natomiast o 14:30, białostoczanie zagrają z Serbami.

Z kolei kibice Jagiellonii w sobotę (14.01) o 19:20 w samym centrum Białegostoku, wzdłuż ul. Lipowej, organizują tradycyjne już Jagiellońskie Racowisko. Sympatycy „Dumy Podlasia” postarają się o rozświetlenie obszaru od Rynku Kościuszki po Kościół pw. Św. Rocha. Będzie to już czwarta edycja tego wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w styczniu 2020 roku z okazji setnej rocznicy powstania klubu. (mt)