Piłkarze Jagiellonii Białystok kontynuują serię bez porażki i wygrywają z Górnikiem Zabrze 2:0

Mecz rozstrzygnął się w drugiej połowie. W 65. minucie, po doskonałym podaniu od Nene, Jesus Imaz precyzyjnie uderzył z ostrego kąta, zdobywając pierwszą bramkę. Kilka minut później, po błędzie rywali, Imaz asystował Churlinovowi, który pewnie podwyższył wynik na 2:0.

W po meczowej konferencji, trener drużyny Adrian Siemieniec nie krył zadowolenia z wyniku spotkania, i nie szczędził ciepłych słów swoim podopiecznym

– Powiedziałem w szatni zawodnikom po meczu, że jestem pełen podziwu dla nich, bo to jest niesamowite, co oni wyprawiają, na tym boisku i jest to imponujące. Chciałoby się powiedzieć chwilo trwaj, ale oczywiście musimy zachować spokój i być konsekwentni, bo jeszcze przed nami sporo meczów – Mówi Adrian Siemieniec.