Piłkarz Jagiellonii ukarany za jazdę bez prawa jazdy i przekroczenie prędkości

12 grudnia, 2024

fot. jagiellonia.pl fot. jagiellonia.pl

Lamine D., piłkarz Jagiellonii Białystok, został ukarany za jazdę samochodem bez prawa jazdy i znaczne przekroczenie prędkości na Trasie Niepodległości. Sąd Rejonowy w Białymstoku orzekł wobec niego grzywnę w wysokości 2000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres siedmiu miesięcy.

Do wykroczenia doszło na początku sierpnia, gdy 23-letni napastnik Jagiellonii jechał z prędkością 135 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Podczas kontroli drogowej okazało się, że Lamine D. nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Wyrok sądu

Białostocki sąd na posiedzeniu bez udziału stron uznał piłkarza za winnego i wydał wyrok nakazowy. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, ponieważ musiało zostać przetłumaczone na język ojczysty zawodnika. Lamine D. ma siedem dni od doręczenia wyroku na wniesienie sprzeciwu, co oznaczałoby konieczność rozstrzygnięcia sprawy podczas rozprawy sądowej.

Zawodnik na boisku

Lamine D. dołączył do Jagiellonii przed obecnym sezonem Ekstraklasy, podpisując dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. W barwach białostockiego klubu rozegrał dotychczas 24 mecze i zdobył trzy bramki. Obecnie przebywa z drużyną w Czechach, gdzie przygotowuje się do meczu w Lidze Konferencji.

Decyzja sądu oraz wykroczenie piłkarza wywołały szerokie zainteresowanie mediów i kibiców. Jagiellonia Białystok na razie nie skomentowała sprawy. (red.)