Pikniki, warsztaty, turnieje, festyny. Są środki na inicjatywy lokalne związane z integracją z uchodźcami

6 czerwca, 2023

Są środki na inicjatywy lokalne związane z integracją z uchodźcami, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Białostockie organizacje pozarządowe otrzymają granty na lokalne działania związane z integracją białostoczan i uchodźców, w szczególności pochodzących z Ukrainy. W otwartym konkursie wyłonionych ma zostać 15 projektów o wartości do 5 tys. złotych każdy.

Środki pochodzą z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

– Całość budżetu to jest kwota 100 tys. złotych. Przewidujemy, że będziemy mogli dofinansować w ramach tych działań 15 projektów kwotą 5 tys. złotych na każdy projekt. 25 tys. złotych to jest kwota, którą przeznaczamy na działania operatora tego regrantingu – powiedział wiceprezydent miasta Przemysław Tuchliński.

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na działania integracyjne od 15 czerwca do 10 lipca. Mogą to być np. pikniki, warsztaty, turnieje czy festyny.

Operatorem programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

– My jako Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zagwarantujemy wsparcie na etapie pisania tego dosyć prostego wniosku. Warto podkreślić, że nie tylko organizacje pozarządowe, ale też grupy formalne mogą też składać swoje pomysły na inicjatywę. My jako operator będziemy wspierać takie grupy i szukać im organizacji, która będzie taką organizacją parasolową i pomoże im napisać wniosek i zrealizować inicjatywę – mówiła jego prezes Iwona Zaborowska. – Nie ma wkładu własnego – to kolejny argument, który przemawia za tym, że grupy nieformalne, grupy sąsiedzkie czy niewielkie organizacje pozarządowe są w stanie takie środki od nas pozyskać.

To już piąta edycja tzw. regrantingu w Białymstoku. Projekty, które zdobędą będą mogły być zrealizować od 15 lipca do końca 2023 roku. (mt)