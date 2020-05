PIK zaprasza do oglądania wystaw na żywo

Maj 26, 2020

fot. Małgorzata Turecka

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku otwiera swoje galerie. Od wtorku (26.05) można już odwiedzać zarówno galerię w Spodkach, jak i tę przy ul. Kilińskiego 8. Na widzów czekają dwie ciekawe wystawy.

Ekspozycja w Spodkach prezentuje prace z Pracowni Batiku „Mamut”, działającej przy Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu. Batik to oryginalny sposób wytwarzania barwnych tkanin przy pomocy wosku oraz wielokrotnego nakładania barwników na tkaniny. Na wystawie można zobaczyć wybrane prace z takich kolekcji Mamuta jak „Muzycy”, „Ikona – batik – inspiracje”, czy „Kompozytorzy”.

Druga propozycja to prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży, stanowiące przekrój technik, tematów i talentów. Zobaczyć można prace malarskie, rysunkowe, grafiki oraz rzeźby, które powstały w szkolnych pracowniach – pełnych rekwizytów, aranżacji przestrzennych, zapachów, idei i koncepcji.

Wstęp na wystawy jest darmowy. Galeria w Spodkach, przy ul. św. Rocha 14 czynna jest codziennie, w tygodniu od 9.00 do 18.00, w weekendy od 12.00 do 18.00. Natomiast do Galerii przy ul. Kilińskiego 8 PIK zaprasza od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00.

Zwiedzanie odbywa się przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych, a więc obowiązku dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu między widzami i przy ograniczeniu liczby osób przebywających jednocześnie na salach. (mt/mc)