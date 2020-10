Pierwszy taki bieg. W Supraślu odbył się Breast Run

Październik 10, 2020

Blisko 240 uczestników wzięło udział w pierwszym październikowym biegu Breast Run, który odbył się w sobotę (10.10) w Supraślu.

– Naszym głównym celem była aktywizacja pacjentów z chorobami nowotworowymi, którzy niejednokrotnie borykają się z pokonywaniem oporów związanych z podjęciem aktywności fizycznej. Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę kobiet na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej bardzo często wpływa na jej całkowite wyleczenie, w wielu przypadkach ratuje życie – podkreśla Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO.

Jak zaznacza dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator Breast Cancer Unit w BCO, co roku ilość zachorowań na raka piersi rośnie. Na ostatnim kongresie ESMO (Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej) zwrócono uwagę na to, że niestety pandemia pogarsza sytuację pacjentów chorych na raka.

Jeżeli o czymś nie myślimy, to nie znaczy, że tego nie ma. Te nowotwory gdzieś są, te kobiety są i nie chcą sobie dać szansy. Rak piersi jest to choroba, którą się da absolutnie wyleczyć, tylko trzeba dać sobie szansę, żeby wykryć chorobę w odpowiednim momencie. Mamy do tego narzędzia, mamy bardzo dobrą diagnostykę, leczenie prowadzone jest według standardów, które obowiązują nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy funkcjonujący już od dłuższego czasu Breast Cancer Unit, czyli jest w jednym miejscu zgromadzony zespół lekarzy, którzy zajmują się zarówno diagnostyką jak i leczeniem. Spotykamy się z pacjentkami, na konsyliach wspólnie omawiamy dalsze postępowanie i leczenie. To, co możemy zaoferować, to jest bardzo dużo, ale oczekujemy tego, żeby panie się do nas zgłaszały. Przede wszystkim chodzi o badanie mammograficzne kobiet co dwa lata między 50. a 69. rokiem życia. Niestety, procent kobiet zgłaszających się w tej grupie na badania mammograficzne jest bardzo mały. Do niedawna wynosił w granicach trzydziestu kilku procent, myślę, że przez pandemię będzie jeszcze mniejszy, a jedynie mammografia w tej grupie wiekowej daje szansę na wczesne wykrycie nowotworu – mówi dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną wysokospecjalistyczną placówką w regionie, niosącą pomoc wielu ludziom zmagającym się z trudnym rywalem – nowotworem. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne, Centrum podejmuje szereg działań związanych z profilaktyką nowotworową, realizując kilka projektów unijnych, w tym profilaktyki raka piersi.

– Zauważamy wymierne efekty naszych starań. W okresie od stycznia do września 2019 roku mammografię w BCO wykonało 2700 kobiet, w tym samym okresie bieżącego roku jest ich o blisko 550 więcej. Pomimo panującej pandemii koronawirusa, nie spadła liczba pacjentek uczestniczących w tzw. konsyliach piersiowych. Od początku roku odbyło się 360 posiedzeń wielodyscyplinarnego zespołu dotyczącego rozpoznania raka piersi, podobnie w roku ubiegłym – mówi Elżbieta Potentas, kierownik Breast Cancer Unit w BCO i dodaje: – Jest to pocieszające, jednak cały czas przypominamy i prosimy panie o szybkie zgłaszanie się do poradni chorób piersi, działającej przy BCO, w przypadku, gdy zauważą u siebie niepokojące objawy. Do specjalisty zapisać można się bez skierowania pod numerem 85 6646 888.

Zawodnicy pokonali dwa dystanse 5 km i 3km. Odbył się także kilometrowy spacer pacjentów z personelem BCO. Każdy miał szansę dobrać wyzwanie do swoich możliwości. Dzięki temu pacjentki w trakcie leczenia, które nie mogły sobie pozwolić na zbyt duży wysiłek fizyczny, mogły wziąć czynny udział w spacerze. Spotkanie pozwoliło na zacieśnienie relacji pacjent – personel medyczny. Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy oraz pamiątkowy medal, a także posiłek regeneracyjny. (źródło: BCO/mc)