Pięcioletni Białostoczanin podbija kartingowe tory

8 sierpnia, 2024

fot. Paweł Ponichtera fot. Paweł Ponichtera

Białystok ma nowego sportowego bohatera! Pięcioletni Igor, najmłodszy polski kierowca wyścigowy, podbija serca kibiców kartingu. Mimo młodego wieku, już teraz śmiało można powiedzieć, że jest prawdziwym talentem.

Od zabawy do profesjonalnej kariery

Przygoda Igora z kartingiem rozpoczęła się jako zwykła zabawa. Czteroletni chłopiec, podczas rodzinnej wycieczki, trafił na tor kartingowy. To właśnie tam odkryto jego niezwykły talent i pasję do szybkiej jazdy. Zaledwie rok później, Igor zaczął brać udział w zawodach na terenie całego kraju, a nawet za granicą. Choć ze względu na wiek może uczestniczyć jedynie w pokazowych częściach wyścigów, to już jest oficjalnym zawodnikiem prestiżowej serii Rotax Max Challenge.

Nieśmiały mistrz toru

Mimo spektakularnych osiągnięć na torze, Igor na co dzień jest nieśmiałym pięciolatkiem. Podczas spotkania z dziennikarzami przed ostatnimi zawodami, chłopiec był wyraźnie onieśmielony i nie odpowiadał na pytania. Jego tata, Paweł Ponichtera, tłumaczy, że to pierwsze spotkanie syna z mediami i taka reakcja jest zupełnie naturalna.

Przed Igorem wielka przyszłość

W najbliższy weekend Igor wystartuje w serii wyścigów pokazowych w Poznaniu. Będziemy trzymać kciuki za naszego młodego kierowcę i życzyć mu dalszych sukcesów. Nie mamy wątpliwości, że przed Igorem stoi wielka przyszłość w sportach motorowych. (pc)