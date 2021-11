Piątek w kinach. Nowości filmowe i replika festiwalu filmów ukraińskich

Piątek to dzień filmowych nowości. Na ekrany sieci kin Helios wchodzi kolejny „Pitbull” Patryka Vegi i film biograficzny „Bo we mnie jest seks” o Kalinie Jędrusik. Dzieci ucieszy natomiast nowa część przygód Mai i Gucia, którzy wyruszają z ula w poszukiwaniu przygody – film „Pszczółka Maja: Mały wielki skarb”.

Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga – konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

BO WE MNIE JEST SEKS