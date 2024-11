Perły wzornictwa w kampusie Politechniki Białostockiej. „Wycieczce śladami mozaiki”

8 listopada, 2024

Kolejny raz kampus Politechniki Białostockie odkryła perły polskiego wzornictwa. Studenci i pracownicy białostockiej uczelni wzięli udział w „Wycieczce śladami mozaiki”.

Dzieła znajdują się na Wydziale Informatyki i w stołówce. Ceramiczne elementy mozaiki stworzono na zamówienie artysty Krystiana Salwiczka i wypalono w Łodzi. Kompozycja z lat 1975, 1976 zyskała uznanie w oczach ekspertów, nagrodził ją ówczesny Minister Kultury i Sztuki – przypomina oprowadzający uczestników wycieczki – dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

– To zawsze była bardzo droga technika wykańczania ścian, a inwestycja, którą była politechnika – była niezwykle prestiżową realizacją w całym regionie, stąd ówczesny rektor, powołał specjalny komitet składający się z dyrektorów firm budowlanych z całego regionu, którzy wspierali tę budowę. Mozaiki przedstawiają ornamenty roślinne, ja zawsze proponuję, żeby zrobić sobie zdjęcie, na mniejszym obrazku je pooglądać, wówczas te układy są zdecydowanie bardziej czytelne, z tego powodu, że są to wielkie powierzchnie – zaznacza dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

Uczestnicy wycieczki śladami mozaiki, byli nie tylko zaskoczeni kunsztem jej wykonania.

– Przyznam się, że nawet nie wiedziałam, że mamy tutaj takie mozaiki, więc bardzo mi się podobają, przede wszystkim też jako student architektury, myślę, że jest to fajna rzecz do obejrzenia, no i też posłuchania historii, jak zostały tworzone, że te wszystkie rzeczy zostały przywiezione tutaj i były tutaj składane na miejscu, także bardzo fajna rzeczy – mówi jedna z uczestniczek wycieczki – studentka wydziału architektury Politechniki Białostockiej.

Mozaiki można podziwiać na co dzień, zdobią one ściany i klatki schodowe Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. (ew)