PB opracuje przełomowe rozwiązanie w zakresie ciepłownictwa. To ma być efekt współpracy z firmą Frizo

Styczeń 14, 2022

źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk

Politechnika Białostocka wraz z firmą Frizo będą współpracować nad stworzeniem przełomowych pomp ciepła dla przemysłu. W tym zakresie strony podpisały porozumienie.

Wyjątkowość przedsięwzięcia polega na tym, że dotychczas w tego rodzaju urządzeniach grzewczych często stosowano czynniki, które emitują tysiące kilogramów CO2. Natomiast Politechnika proponuje, aby do produkcji pomp wykorzystać amoniak, którego emisyjność wynosi zero.

– Mówimy o amoniakalnej pompie ciepła, która przeznaczona jest głównie do przemysłowych zastosowań, np. do przemysłu spożywczego, do procesów technologicznych do których musielibyśmy stosować kotły grzewcze, a więc płacić też ogromne pieniądze za emisję. Zamiast dotychczasowych rozwiązań możemy zastosować amoniakalne pompy ciepła, które pozwalają w bardzo czysty sposób, efektywny, ale też i bardzo ekologiczny taką moc grzewczą wyprodukować – wyjaśniał prof. Dariusz Butrymowicz z Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Białostockiej.

Aby amoniakalna pompa ciepła mogła powstać naukowcy z Politechniki Białostockiej wykorzystają specjalne nadprężarki.

– Mamy pomysł polegający na zastosowaniu po raz pierwszy w technice, więc jest to innowacja na poziomie światowym, nadprężarek strumienicowych, które pozwoliłby na to, żeby zamiast tych maszyn, które mają ograniczenia, zastosować dodatkowy układ, który pozwoliłby na przełamanie bariery technologicznej – dodawał prof. Butrymowicz.

Prezes firmy Frizo Sławomir Kubiczek przyznaje, że do zawarcia porozumienia z Politechniką Białostocką skłonił go fakt, że uczelnia posiada wiele patentów, które będzie można skomercjalizować w przemyśle.

– Politechnika ma patenty, które będziemy mogli zastosować dzięki współpracy z uczelnią i skomercjalizować je w przemyśle. W firmie Frizo pracuje wielu absolwentów Politechniki Białostockiej, która na mapie chłodniczej jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o wiedzę i wprowadzanie innowacji. Dlatego to był nasz pierwszy kierunek i zdecydowaliśmy się na tą współpracę – mówił Sławomir Kubiczek.

Zespół Politechniki będzie pracował m.in. nad zaprojektowaniem nadprężarki strumienicowej oraz nad późniejszymi badaniami do końca przyszłego roku, w formie podwykonawstwa dla firmy Frizo. (ea)