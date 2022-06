Paser zatrzymany. Policja udaremniła przemyt Toyoty RAV4

Czerwiec 27, 2022

źródło: KWP Białystok

Policjanci z Suwałk odzyskali wartą blisko 200 tys. złotych Toyotę. Samochód został skradziony na terenie Włoch i miał trafić na Litwę.

Na wylocie z Suwałk, w kierunku Litwy, policjanci z suwalskiej drogówki zatrzymali do kontroli Toyotę RAV4 na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Siedzący za kierownicą mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, trzęsły mu się ręce i drżał głos. Podczas kontroli policjanci stwierdzili, że numer vin, znajdujący się w samochodzie różni się od tego z dowodu rejestracyjnego. 37-letni kierowca nie potrafił wyjaśnić skąd ta niezgodność. Twierdził, że za 500 euro odebrał samochód w Warszawie i miał go tylko przetransportować do Wilna.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a samochód został odholowany na strzeżony parking.

Podejrzany o paserstwo 37-letni Gruzin najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. (mt)