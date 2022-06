Partycja, królowa sieci. Cybermusical na deskach BTL

Czerwiec 14, 2022

Fot. Jerzy Doroszkiewicz Fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Partycja, królowa sieci. Cyber-lalkowy musical internetowy” – to najnowszy spektakl napisany i wyreżyserowany w Białostockim Teatrze Lalek przez uznanego dramaturga i twórcę teatru ożywionej formy Michała Walczaka.

Opowiada o rodzinie Renderów, która zagubi się w cyberprzestrzeni, a uratuje ją zbuntowana nastolatka – tytułowa Partycja.

– Partycja jest cyberksiężniczką, jedynaczką bardzo żyjącą w świecie online. Chce być programistką. To ukochana córeczka tatusia, który ma pogotowie komputerowe i tą pasją do informatyki ją zainfekował. Paradoksalnie mimo tego że rodzice najpierw bardzo ją krytykują za to uzależnienie od sieci, i są pełni lęku o to, że ona w tej sieci za długo przebywa, to po tym jak rodzice dostają konsole dla dorosłych do gier DarkStation, to ta Partycja musi po nich iść do sieci, bo się okazuje, że paradoksalnie to rodzice bywają bardziej uzależnieni i bezradni w świecie technologii niż dzieci, które muszą tych rodziców czasami ratować – mówi reżyser Michał Walczak.

Prapremiera sztuki w środę (15.06) o 18:00 na dużej scenie Białostockiego Teatru Lalek. Kolejny pokaz – w czwartek o 16:00. (jd)

Więcej w relacji #Zjerzonegokulturą Jerzego Doroszkiewicza: