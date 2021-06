Pandemia nie powstrzymała dawców krwi od dzielenia się najcenniejszym lekiem

Czerwiec 14, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Mimo trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem tylko o 1 procent spadła liczba pobranych donacji przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku, w porównaniu do roku sprzed pandemii.

W Światowym Dniu Honorowego Dawcy Krwi (14.06) dyrektor centrum prof. Piotr Radziwon podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego wyniku oraz podsumował czas funkcjonowania punktu w czasie pandemii.

– Wielki ukłon dla krwiodawców, którzy byli odważni i nie bali się przychodzić do nas oddawać krew. W zeszłym roku, w grudniu oddaliśmy również do użytku nowy oddział w Łomży. Dlatego teraz przyszedł czas na główny budynek, rozpoczęliśmy już restrukturyzację tak, aby warunki przyjmowania dawców się poprawiły. Przebudowaliśmy już część laboratoriów, a w najbliższym czasie w planach mamy również przebudowę poczekalni dawców, zwiększenie liczby stanowisk do rejestracji, do badania dawców.

Ponadto, rok temu w Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku powstało jedno z pierwszych laboratoriów, które wykonywało badania na obecność COVID – 19.

– Wykonaliśmy ponad 60 tysięcy badań w kierunku koronawirusa. Badania wykonane w kulminacyjnych momentach pandemii to ponad tysiąc badań w ciągu doby. Ponad roku temu rozpoczęliśmy, też jako jedno z pierwszych centrów w Polsce, pobieranie osocza od ozdrowieńców. Pobraliśmy od końca maja bieżącego roku 4 tysiące donacji – mówi zastępca dyrektora ds. medycznych Dariusz Średziński.

Dzięki czemu centrum krwiodawstwa wydało prawie 5300 jednostek osocza, które trafiło do podlaskich pacjentów. (ea)