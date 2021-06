Żubroffka. „Nina” Hristo Simeonova najlepsza z ponad 120 zgłoszonych do konkursu filmów

Czerwiec 14, 2021

Bułgarski film „NINA” zdobył GRAND PRIX 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. Hristo Simeonov – zwycięzca konkursu głównego otrzymał 12 tys. złotych.

Jak czytamy w uzasadnieniu kapituły konkursu „Całe Jury zakochało się w tym wspaniale zrealizowanym filmie! Młoda i obiecująca główna aktorka wykazała się, więc kiedy następnym razem ktoś nas okradnie, to będziemy czuć się lepiej, myśląc, że może to ona”.

Tegoroczna edycja święta krótkiego metrażu po raz pierwszy odbyła się w wersji hybrydowej – widzowie mogli bezpłatnie obejrzeć wszystkie filmy konkursowe stacjonarnie (w kinie Forum i klubie Fama) a także online, za pośrednictwem platformy MOJEeKINO.pl.

W 8 konkursach ŻUBROFFKI o nagrody walczyło 126 filmów wyselekcjonowanych spośród ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń z całego świata. (mt)

I Nagrodę w konkursie międzynarodowym OKNO NA WSCHÓD w wysokości 3.000 zł otrzymał film DEEP LOVE / KOHANNIA reż. Mykyta Lyskov, Ukraina 2019

Uzasadnienie Jury: „Za tragikomiczny, absurdalny splot sytuacji i postaci oraz frapującą diagnozę społeczeństwa postkomunistycznego”.

Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym OKNO NA WSCHÓD otrzymał film HISTORY OF CIVILIZATION reż. Zhannat Alshanova, Kazachstan 2020

Uzasadnienie Jury: Mały klejnot ŻUBROFFKOWEJ selekcji opowiadający wzruszającą historię o tym, co zostawiamy za sobą emigrując. Subtelna narracja, genialne aktorstwo i piękne zdjęcia!

I Nagrodę w konkursie międzynarodowym CAŁY TEN ŚWIAT w wysokości 3.000 zł otrzymał film NO VACANCY / NO HAY LUGAR reż. Daniel Katz, Argentyna 2019

Uzasadnienie Jury: „Za przypadkowe i ważne słowa w świecie, w którym brakuje dialogu między ojcem i synem”.

Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym CAŁY TEN ŚWIAT otrzymał film SOUVENIR SOUVENIR reż. Bastien Dubois, Francja 2020

Uzasadnienie Jury: „Mocny animowany dokument o francuskiej wojnie w Algierii. Dobrze napisana prawdziwa historia ze wspaniałą mieszanką technik animacji”.

I Nagrodę w konkursie polskim ANIMACJA.PL w wysokości 3.000 zł otrzymał film JESTEM TUTAJ / I’M HERE reż. Julia Orlik, Polska 2020

Uzasadnienie Jury: „Doceniamy poruszenie przez młodą twórczynię najtrudniejszego z tematów w sposób mądry, ciepły i łagodny, a jednocześnie surowy, prosty i oszczędny w swojej formie. Dziękujemy za przypomnienie nam, że najcenniejszym co możemy sobie nawzajem jako istoty ludzkie dać, jest po prostu czysta obecność”.

Wyróżnienie w konkursie polskim ANIMACJA.PL otrzymał film WE HAVE ONE HEART reż. Katarzyna Warzecha, Polska 2020

Uzasadnienie Jury: „Za opowiedzenie historii zapisanej między literami listów w sposoby świeży, autorski i uniwersalny. Za wyjątkowe połączenie dokumentu z animacją, które chwyciło za nasze serca”.

I Nagrodę w konkursie polskim FABUŁA.PL w wysokości 3.000 zł otrzymał film DALEJ JEST DZIEŃ / BEYOND IS THE DAY reż. Damian Kocur, Polska 2020

Uzasadnienie Jury: “Za przypomnienie, że bliskość można znaleźć wszędzie”.

I Nagrodę w konkursie polskim DOKUMENT.PL w wysokości 3.000 zł otrzymał film TROCHĘ RAJU / A LITTLE BIT OF PARADISE reż. Andrzej Cichocki, Polska 2020

Uzasadnienie Jury: „Za wrażliwość autora w odnalezieniu piękna tam, gdzie zazwyczaj go nie dostrzegamy”.

Wyróżnienie w konkursie polskim DOKUMENT.PL otrzymał film OPOWIEŚĆ O DWÓCH SIOSTRACH / A TALE OF TWO SISTERS reż. Jakub Prysak, Polska 2020

Uzasadnienie Jury: „Za wnikliwą obserwację małych spraw, o pięknie których często zapominamy. Za historie o pozornie wielkich różnicach i o sile siostrzanej miłości”.

Nagrodę za Najlepszy Dokument (3.000 zł) otrzymał film JUST A GUY reż. Shoko Hara, Niemcy 2020

Uzasadnienie Jury: „Hipnotyzująca wizualnie opowieść pełna dzikiej wyobraźni, a jednak opowiadająca o świecie jak najbardziej prawdziwym i zatrważającym w swojej autentyczności. Odwaga i kreatywność reżyserki oraz otwartość jej bohaterek pozwala widzowi poszerzyć granice empatii i zrozumienia, przypominając o tym że u podstaw wszelkich ludzkich działań leży po prostu potrzeba bycia kochanym”.

Nagrodę za Najlepszą Fabułę (3.000 zł) otrzymał film DUMMY / ATKURIMAS reż. Laurynas Bareiša, Litwa 2020

Uzasadnienie Jury: „Za misterne wykreowanie pozornie odartej z emocji sytuacji, poprzez którą doświadczamy banalności zła”.

Nagrodę za Najlepszą Animację (3.000 zł) otrzymał film TO THE DUSTY SEA / A LA MER POUSSIERE reż. Héloise Ferlay, Francja 2020

Uzasadnienie Jury: Ta poruszająca animacja wyróżniła się we wszystkich sekcjach swoim stylem i samym podejściem do animacji.

Nagrodę za Najlepsze Zdjęcia (3.000 zł) otrzymał film SING FOR US / ZAZPÍVEJ reż. Terézia Halamová, zdjęcia: Lubomír Ballek, Czechy 2020

Uzasadnienie Jury: „Za wypełnienie każdego ujęcia magiczną energią dojrzewania. Za przypomnienie uczuć związanych z pierwszym zauroczeniem”.

Nagrodę za Najlepszą Muzykę (3.000 zł) otrzymał film POSTCARDS FROM THE END OF THE WORLD reż. Konstantinos Antonopoulos, autor muzyki: Larry Gus, Grecja 2019

Uzasadnienie Jury: „Wspaniały film, który w tym samym czasie zachęca cię do spędzenia wakacji na plaży i totalnie do tego zniechęca. Zabawny i przemyślany.”

Jury konkursu NA SKRAJU – eksperyment i wideoart w składzie: Olga Bobrowska, Piotr Mirski i Post Brothers przyznało następujące nagrody:

I Nagrodę w wysokości 3.000 zł otrzymał film SHIVERING WALL reż. Tseng Yu Chin, Tajwan 2019

Uzasadnienie Jury: W odpowiedzi na specyfikę programu „On The Edge” szukaliśmy dzieła wykraczającego poza media wideo, testując jednocześnie jego parametry, kody i konwencje. I znaleźliśmy ten, który zadaje pytania dotyczące zgody, wolnej woli i hedonizmu, jednocześnie budując bardzo hipnotyzujące kinowe doznania z doskonałym połączeniem nieruchomych obrazów i echem utraconej witalności. Za sprowokowanie myśli o zombifikizacji tożsamości zbiorowej.

Wyróżnienie otrzymał film MY GALACTIC TWIN GALACTION reż. Sasha Svirsky, Rosja 2020

Uzasadnienie Jury: Zabawna konwencja roboczej wersji, która kpi z samej idei narracji, okazuje się dostarczać złożonego, ale bezpretensjonalnego, filozoficznego stylu swobodnego poruszania się w zmieniającej się rzeczywistości, rozszerzając lub zmniejszając własne postrzeganie siebie.

Nagrodę w konkursie Music video w wysokości 3.000 zł, przyznaną głosami publiczności otrzymał wideoklip PINK NOISE: TOO HOT reż. Kim Chapiron, Francja 2019

Nagrody w konkursie KIDS w wysokości 3.000 zł – przyznane przez młodych widzów – otrzymały filmy w trzech kategoriach:

Nagrodę KIDS 6+ (3.000 zł) otrzymał film HE reż. Katarzyna Radecka, Polska 2019

Nagrodę KIDS 10+ (3.000 zł) otrzymał film DREAM STORE / SKLEP Z MARZENIAMI reż. Paweł Olearczyk, Polska 2020

Nagrodę KIDS 13+ (3.000 zł) otrzymał film ROBERTO reż. Carmen Córdoba González, Hiszpania 2020

NAGRODĘ DZIKIEGO ŻUBRA – NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI w wysokości 7.000 zł, ufundowaną przez firmę DrTusz otrzymał film OPOWIEŚĆ O DWÓCH SIOSTRACH / A TALE OF TWO SISTERS reż. Jakub Prysak, Polska 2020

Młode Jury w składzie: Diana Dąbrowska (przewodnicząca Jury), Gabriela Rybołowicz, Magdalena Alifier i Maja Cieślak przyznało następujące nagrody:

Nagrodę w konkursach polskich (ANIMACJA.PL, FABUŁA.PL, DOKUMENT.PL) w wysokości 3.000 zł otrzymał film DALEJ JEST DZIEŃ / BEYOND IS THE DAY reż. Damian Kocur, Polska

Uzasadnienie Jury: Za wnikliwy i poruszający portret ludzkiej samotności, uzyskany minimalizmem środków filmowych. Na pograniczu fabuły i dokumentu, reżyser znalazł miejsce dla najważniejszego – autentyczności.

Wyróżnienie w konkursach polskich (ANIMACJA.PL, FABUŁA.PL, DOKUMENT.PL) otrzymał film WŁASNE ŚMIECI / YOUR OWN BULLSHIT reż. Daria Kopiec, Polska

Uzasadnienie Jury: Animacja Darii Kopiec poruszyła nas swoją żywiołowością, humorem i surrealizmem rodem z filmów Charliego Kaufmana. Uzyskana za sprawą różnych technik i głosów stylistyczna polifonia pozwala w pełni się zanurzyć w wykreowanym przez twórczynię świecie – świecie bardzo nam bliskim.

Jury dziennikarzy zagranicznych w składzie: Marta Bałaga, Matej Sotník i Alin Ludu Dumbravă przyznało nagrodę dla najlepszego filmu polskiego (spośród filmów biorących udział w konkursach ANIMACJA.PL, FABUŁA.PL, DOKUMENT.PL):

Nagrodę w wysokości 3.000 zł otrzymał film ZEPSUTA GŁOWA / BROKEN HEAD reż. Maciej Jankowski, Polska

Uzasadnienie Jury: Za serdeczne podejście do swojego bohatera. Za znalezienie odkupienia i nieoczekiwanego poczucia humoru w miejscu, które może wydawać się pozbawionym nadziei.

Wyróżnienie otrzymał film JESTEM TUTAJ / I’M HERE reż. Julia Orlik, Polska

Uzasadnienie Jury: Za wyprowadzenie prawdziwie emocjonalnego ciosu za pomocą najprostszych środków!

Jury polskich dziennikarzy w składzie: Adriana Prodeus, Paweł Mączewski i Grzegorz Brzozowski przyznało nagrodę dla najlepszego filmu zagranicznego (spośród filmów biorących udział w konkursach OKNO NA WSCHÓD lub CAŁY TEN ŚWIAT):

Nagrodę w wysokości 3.000 zł otrzymał film JUST A GUY reż. Shoko Hara, Niemcy 2020

Uzasadnienie Jury: Za stworzenie widzom możliwości zrozumienia punktu widzenia kobiet zafascynowanych złem przy użyciu złożonych technik animacji połączonych z dokumentem.

Wyróżnienie otrzymał film DEEP LOVE / KOHANNIA reż. Mykyta Lyskov, Ukraina 2019

Uzasadnienie Jury: Za żywiołową ekspresję i erudycję w ukazaniu przemian społeczno-politycznych na Ukrainie. Za odkrycie erotyzmu w najmniej spodziewanych sytuacjach

NAGRODA NEW EUROPE TALENT AWARD – wyjazd na festiwal filmowy w Berlinale dla najbardziej obiecującego twórcy z Europy Środkowej i Wschodniej ufundowany przez New Europe Film Sales otrzymała Terézia Halamová za film SING FOR US / ZAZPÍVEJ, Czechy 2020

/źródło: mat. pras./