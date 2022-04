Ostatnie dwa tygodnie na złożenie PIT-a za 2021 rok

Kwiecień 19, 2022

Zostały ostatnie dwa tygodnie na rozliczenie się z fiskusem. Najszybciej zrobić to online, używając usługi „Twój e-PIT”.

– W woj. podlaskim do tej pory złożonych zostało 315 tys. zeznań podatkowych. Szacujemy, że jest to ok. 65 procent zeznać, więc jeszcze ok. 200 tys. zeznań wpłynie do podlaskich urzędów skarbowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni tegorocznej kampanii podatkowej – informuje Krzysztof Lewczuk z podlaskiej KAS.

Twój e-PIT to prosty i wygodny sposób na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Rozliczając się przez internet szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. Urząd ma na to do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy. W tym roku na konta podatników podlaskie urzędy skarbowe zwróciły już niemal 230 mln złotych nadpłaconego podatku. (mt)