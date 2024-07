Ostatnie dni rekrutacji do Politechniki Białostockiej

10 lipca, 2024

Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

To już ostatnie 4 dni, w trakcie których można się rejestrować na studia do Politechniki Białostockiej.

Jeszcze do niedzieli (14.07) kandydaci mogą wybrać wymarzony kierunek studiów i zarejestrować się w systemie IRK.

– Sytuacja z punktu widzenia uczelni jest bardzo dobra, bo ona większość kierunków mamy około dwóch osób na jedno miejsce, natomiast kandydaci mogą zmieniać jeszcze kierunki, czyli dokonywać wyboru, który z kierunków jest tym ich wymarzonym, a jeżeli mają kilka, to który jest tym najbardziej wymarzonym – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia Politechnika Białostocka ogłosi we wtorek 16 lipca. Następnie do 23 lipca kandydaci będą składali komplety dokumentów.

-Taki komplet dokumentów oprócz arkuszy, które się drukuje z systemu IRK, składa się również z podania o legitymację studencką, ze świadectwa dojrzałości, które uprawnia do podejmowania studiów, w przypadku kandydatów, którzy kończyli technika również będzie potrzebny dyplom zawodowy i to właściwie wszystko, czyli tych dokumentów jest tak naprawdę niewiele – tłumaczy Artur Kozłowski.

Listy przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 31 lipca. (hk)

Z Arturem Kozłowskim, kierownikiem Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej, rozmawiała Hanna Kość: