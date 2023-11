Ośrodek Niezależnego Życia w Białymstoku to miejsce dla osób z niepełnosprawnościami

31 października, 2023

W Białymstoku działa Ośrodek Niezależnego Życia. To miejsce prowadzone przez i dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 w lokalu nr 105. Powstał przy Podlaski Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.

Można tam uzyskać szerokie informacje na temat niepełnosprawności, jest to również przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń oraz tworzenia wspólnych inicjatyw.

– W ośrodku będą informacje z pierwszej ręki, takie informacje praktyczne, bo często to co możemy znaleźć na stronach internetowych różnych organizacji czy na stronach pefronu, czy w jakichś dokumentach jest dosyć zawiłe i napisane językiem urzędowym – mówi Olga Białokozowicz, inicjatorka projektu „Włączamy Mobilność”, w ramach którego ośrodek powstał. – A w centrum przez to, że my jako ambasadorzy i też inne osoby z niepełnosprawnościami będziemy dyżurować, będzie można po prostu przyjść i porozmawiać o tych rzeczach z osobami, które faktycznie tego doświadczyły.

W ramach projektu powstała również wystawa „Portrety Ambasadorów Mobilności”, która prezentowana jest w Książnicy Podlaskiej. Wystawa jak i cały ośrodek zwraca uwagę, że młode osoby z niepełnosprawnościami, mogą i chcą wyjeżdżać na wymiany studenckie.

– Generalnie w całym projekcie, czyli też w tej wystawie, zależało nam na tym, żeby pokazać właśnie mobilność tych osób, pewnego rodzaju potencjał, który te konkretne osoby chcą wykorzystać – mówi Marcin Idźkowski, fotograf i autor wystawy. – Oni po prostu chcą w pełni uczestniczyć z możliwości, które daje edukacja, a w tym wypadku program Erasmus+. Na wystawie jest zaprezentowanych sześciu bohaterów i bohaterek.

Zdaniem Szymona Andrejczuka z Politechniki Białostockiej, Ambasadora Mobilności+, osoby z niepełnosprawnościami przed wyjazdem w ramach Erasmusa powinny mieć dostęp do pełnych informacji.

– Będziemy starać się uzupełniać te informacje, które wynikają z naszego doświadczenia i przyczyniać się do tego, że ten współczynnik mobilności osób z niepełnosprawnościami na wyjazdy zagraniczne przez programu Erasmus się zwiększy – zapewnia Szymon Andrejczuk. – W Ośrodku Niezależnego Życia będziemy starać się, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły podjąć świadomą decyzję dzięki pełnym informacjom, bo potrzeby różnią się w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W ramach projektu organizowany też będzie Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami i Festiwal Niezależnego Życia. Oba wydarzenie odbędą się 17 listopada na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Będzie to okazja do spotkania i rozmowy osób, które borykają się z niepełnosprawnościami. (hk)