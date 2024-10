Orzechy potrzebne od zaraz. Prośba od niedźwiedzi z Akcent Zoo

Jak czytamy na funpeagu – niedźwiedzie lubią orzechy i przed zimą bardzo ich potrzebują.

– Niedźwiedzie spożywają bardzo duże ilości orzechów, do ponad 100 kg miesięcznych. Zwykle jesienią jest to dużo więcej. Jako, że orzechy to są owoce, które zawierają bardzo dużo i białka i jeszcze więcej tłuszczu, cenne mikro i makroelementy, niedźwiedzie je bardzo chętnie zjadają. Prosimy więc i apelujemy jeśli jest taka możliwość, jeśli u kogoś jest zbyt wiele orzechów, to prośba o podzielenie się nimi z niedźwiedziami – mówi Sławomir Chlabicz, kierownik Akcent Zoo.