Organizatorzy Juwenaliów poszukują wolontariuszy

15 marca, 2024

fot. Hanna Kość fot. Hanna Kość

Nawet 200 wolontariuszy będzie potrzebnych do organizacji tegorocznych Juwenaliów. Będą pomagać na placu, backstage’u, frontstage’u, paradzie studentów czy przy organizacji wydarzeń współtowarzyszących.

– Wolontariuszy potrzeba bardzo dużo. W tamtym roku było to prawie 200 osób. Liczymy, że w tym roku będzie to podobna ilość. Mam nadzieję, że ludzie do nas wrócą. Przede wszystkim mogą poznać wiele nowych osób, nie tylko z Politechniki Białostockiej, ale również z innych uczelni. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla nich. Mogą zdobyć przede wszystkim umiejętności miękkie, doświadczenia na lata i również znajomości na lata.

Podczas pierwszego spotkania cała aula w Centrum Nowoczesnego Kształcenia była pełna chętnych osób do wsparcia Juwenaliów.

– Przyszedłem tutaj pomagać ludziom, może coś ciekawego się zrobi, może coś ciekawego się wydarzy. Byłem wolontariuszem w zeszłym roku. Ustawiałem słupy i ogrodzenia. W trakcie Juwenaliów było wydarzenie planszówkowe i turniej gier. Tam się spędziło trochę czasu, porozmawiało i poznało trochę ludzi – mówi wolontariusz.

Juwenalia Białystok w tym roku odbędą się 17 i 18 maja na campusie Politechniki Białostockiej. Do tej pory wiadomo, że w trakcie imprezy wystąpią: Enej, Żabson, Łydka Grubasa i Mr. Polska. (hk)