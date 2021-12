O!Piernicz Raka. Słodki kiermasz w UDSK w Białymstoku

Grudzień 15, 2021

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

W najbliższy czwartek i piątek (16-17.12) w szpitalu dziecięcym w Białymstoku odbędzie się kiermasz słodkości. Coroczna akcja odbywająca się pod hasłem „O!Piernicz Raka” ma pomóc w zbiórce pieniędzy na wyprawki przeszczepowe dla dzieci.

To zestawy kilkunastu piżam i środków czystości. Wymogi sanitarne powodują, że w zasadzie są to rzeczy jednorazowe. A że przeszczepy są jednym z ostatnich etapów leczenia raka, to rodziny chorych często nie mają już środków na takie zakupy.

I tu z pomocą przychodzą pracownicy Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Co roku w grudniu organizują kiermasz świątecznych pierników i ozdób. Będzie można je nabyć na parterze szpitala dziecięcego już od godziny 8.00.

– Każda wyprawka składa się z 10 piżamek (5 z krótkim i 5 z długim rękawem), kocyka, szlafroka, maseczki. Każda zapakowana jest w piękny, wygodny worek. Leczenie przeciwnowotworowe trwa średnio 12-24 miesiące. W tym czasie jedno z rodziców przebywa na stałe z chorym dzieckiem w szpitalu, na barkach drugiego rodzica spoczywa więc utrzymanie rodziny i opieka nad rodzeństwem pacjenta. Wyprawka, którą każdy pacjent musi zabrać ze sobą wyjeżdżając do ośrodka przeszczepowego to bardzo duże dodatkowe obciążenie dla rodzica. A to tylko ułamek wydatków i jeden z wielu problemów. Chcemy ten problem przejąć, chcemy, aby rodzice nie musieli martwić się chociaż wyprawką – piszą organizatorzy akcji.

Akcję można również wspomóc w inny sposób – biorąc udział w wydarzeniu na Facebooku.

To czwarta edycja akcji „O!Piernicz Raka”. (mt)