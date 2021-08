OnkRun. Bieg po zdrowie już we wrześniu

Sierpień 12, 2021

Po raz trzeci odbędzie OnkoRun organizowany przez Białostockie Centrum Onkologii oraz Stowarzyszenie do Walki z Rakiem.

Elektroniczne zapisy na wydarzenie rozpoczną się w najbliższą sobotę (14.08).

– Pomysł biegu narodził się dwa lata temu. Pomyśleliśmy, że fajnie by było zachęcić naszych pacjentów do udziału w tym biegu […] Zainteresować naszych sympatyków, przyjaciół, jak też osoby, które być może nigdy się nie spotkały z chorobą w ogóle, już nie mówiąc o chorobie onkologicznej – mówi zastępca dyrektora BCO ds. lecznictwa dr Dorota Kazberuk.

Bieg odbędzie się w Supraślu, na dwóch dystansach: dziesięciu i pięciu kilometrów, przewidziano również spacer dwuipółkilometrowy z personelem BCO.

– W Supraślu będziemy tylko przez chwilę, bo przez około 100 metrów i potem uciekamy szybko lub troszeczkę wolniej w stronę grobli i biegacze, chodziarze, spacerowicze będą poruszali się w kierunku starorzecza rzeki Supraśl, więc generalnie cały czas będziemy w otoczeniu natury. Myślę, że to jest taka przestrzeń, w której będzie można troszkę się wyciszyć, skupić się na sobie, na drugim człowieku, na naturze i na pewno poczuć się szczęśliwym. Następnie wracamy, aby uczestniczyć w dalszych atrakcjach, które przygotowaliśmy, m.in. w losowaniu nagród – informuje współorganizator Marcin Matejczuk z Fundacji Tworzywo.

Małgorzata Rymarska ze Stowarzyszenia do Wali z Rakiem dodaje, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na narastający problem społeczny jakim są choroby onkologiczne.

– OnkoRun to bieganie, dla nas jest to pomaganie przez bieganie, bo wszystkie pieniądze zebrane z pakietów startowych jak też z darowizn zostaną przeznaczone na Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które już od 30 lat wspiera personel i pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii – podkreśliła Małgorzata Rymarska.

OnkoRun odbędzie się 11 września. (ea)