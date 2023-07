Olszewski przedłużył kontrakt z Jagiellonią Białystok

28 lipca, 2023

Paweł Olszewski zostaje na dłużej w Jagiellonii. Zawodnik podpisał nową umowę z „Żółto-Czerwonymi”, która obowiązuje do końca sezonu 2024/2025. Zawarto w niej możliwość przedłużenia kontraktu o kolejny rok.

Zawodnik związany jest z białostockim klubem od 2015 roku, do którego trafił z FC Academy Wrocław. W Ekstraklasie debiutował w sezonie 2015/2016 w spotkaniu z Koroną Kielce. W sumie na najwyższym poziomie rozgrywkowym zaliczył 45 występów w jagiellońskich barwach i zaliczył w nich dwie asysty. Był także wypożyczany do Wigier Suwałki oraz Stali Mielec.

– Zdecydowałem się na ten krok, ponieważ czuję się tutaj jak w domu, Jagiellonię traktuję jak klub macierzysty, trafiłem do niej w wieku 16 lat i cieszę się, że mogę kontynuować karierę właśnie tutaj oraz liczę, że to co najlepsze nadal jest przede mną. Ostatnie lata nie były najlepsze, głównie przez kontuzję. Obecnie jestem bardzo zdeterminowany, aby wrócić do tego, co prezentowałem przed urazami. Wierzę, że kwestią czasu będzie, kiedy znowu pokażę na co mnie stać. Wiem, że stażem jestem jednym z najdłużej grających zawodników w szatni. Przez urazy straciłem wiele fajnych momentów, dlatego mam w sobie spore pokłady motywacji, aby jeszcze mocniej pracować i codziennie stawać się lepszym oraz udowodnić sobie i kibicom, że stać mnie na wiele – powiedział w rozmowie z jagiellonia.pl Paweł Olszewski.

Swoją współpracę z Jagielonią Białystok przedłużyły także dwie podlaskie firmy – Grupa Sklepów Spożywczych Chorten oraz Kuchnia Vikinga Catering Dietetyczny. Obie będą sponsorami klubu także w nowym sezonie. Logo firmy Chorten pojawi się m.in. na spodenkach piłkarzy pierwszego zespołu, a Kuchnia Vikinga na koszulkach.

– Cieszę się, że lokalne silne marki są dalej z Jagiellonią, w większym wymiarze niż miało to miejsce w poprzednim sezonie. To tylko pokazuje, że marketing przez sport jest bardzo skuteczny, a Jagiellonia to dobry nośnik. Wszystkie firmy przedłużyły ubiegłoroczne umowy, co często wynika z serca do Jagiellonii, ale także kalkulacji biznesowej. Sport i marketing idą w parze, to skuteczny kanał komunikacji – mówił prezes Jagiellonii, Wojciech Pertkiewicz.

– Po raz kolejny jesteśmy razem i wspieramy Jagiellonię, tym razem już jako sponsor premium. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się na spodenkach piłkarzy. Jagiellonia to serce Białegostoku, jak serce to i emocje, a jak emocje to pozytywne emocje. Nam bardzo zależy, abyśmy mogli wspólnie z Grupą Chorten i Jagiellonią tworzyć społeczność tworzącą i promującą miasto na terenie całej Polski. Grupa Chorten promuje nasze miasto na terenie całej Polski. Chcielibyśmy, aby klub osiągał sukcesy. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Jagiellonię – powiedziała Sylwia Władyko, wiceprezes Grupy Chorten.

– Kolejny rok jesteśmy razem, na wyższym poziomie finansowym. Zaczynaliśmy lokalnie, wtedy Jagiellonia była dla nas dużym krokiem. Klub zapewnia nam duży zasięg krajowy, nasze wyniki finansowe pozwalają nam wspierać klub, czyli nie tylko pierwszy zespół ale także Akademię. Będziemy dostarczali posiłki do internatu – podkreślił Łukasz Zieńko z Kuchni Vikinga.

Piłkarze Jagiellonii rozegrają w sobotę (29.07) o 17:30 swoje drugie spotkanie w nowym sezonie ekstraklasy. Będzie to jednocześnie pierwszy domowy mecz białostoczan. Przeciwnik – Puszcza Niepołomice to debiutant w ekstraklasie. Na 11 tys. biletów przeznaczonych do sprzedaży kibice zakupi przeszło 6,2 tys. (źródło: jagiellonia.pl/mt)