OiFP wznawia pokazy musicalu „Doktor Żywago”

Sierpień 11, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

„Doktor Żywago” wraca na Dużą Scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej. Musical będzie wznowiony w listopadzie i grudniu.

To dzieło uznane za jedną z najpiękniejszych w literaturze światowej historii o miłości. Pełne emocji i ponadczasowe „love story” oczarowuje i porusza do głębi kolejne pokolenia fanów. Zawiłe losy tytułowego bohatera, Jurija Żywagi i jego kochanki Lary Guichard, rozgrywają się na tle historycznych przemian XX-wiecznej Rosji.

Musical, którego polską premierę przygotowała Opera i Filharmonia Podlaska jest adaptacją zakazanej przez wiele lat w sowieckiej Rosji powieści Borysa Pasternaka. Maszynopis książki potajemnie wywieziony ze Związku Radzieckiego po raz pierwszy wydano we Włoszech. Zachód natychmiast docenił piękno i moc dzieła, przyznając Pasternakowi literacką Nagrodę Nobla, której przestraszony komunistyczną nagonką autor nigdy nie odebrał. „Doktor Żywago” nie jest wyłącznie historią burzliwego romansu, nagłych porywów serca, ale opowieścią o uczuciach, towarzyszących trudnym wyborom. W istocie spektakl to wielkie wyznanie miłości – aktualne bez względu na czasy i miejsce. A w kompozycjach Lucy Simon wybrzmiewają potężne emocje i drżenie serca – wszystko to, co najpiękniejsze w powieści wielkiego noblisty.

Spektakle w Operze i Filharmonii Podlaskiej są zaplanowane w następujących terminach: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 listopada oraz 4, 5, 11, 12, 18 i 19 grudnia. Bilety do nabycia w kasie OiFP i na stronie internetowej placówki. (mt)